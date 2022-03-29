Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что не следует ожидать исчерпания боевых ресурсов оккупантов. К сожалению, враг еще имеет возможность нанести много ударов.

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Резервы врага

По словам Денисенко, снаряды оккупантов, которые не взрываются – это бестолковая техника, а не исчерпание резервов. Что касается количества, то с ним у врага проблем нет.

К сожалению, у оккупантов большие резервы разной техники. Нам нужно стоять и воевать,

– призвал Денисенко.

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