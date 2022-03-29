Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що не треба очікувати вичерпання бойових ресурсів окупантів. На жаль, ворог ще має можливість завдати багато ударів.

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Резерви ворога

За словами Денисенка, снаряди окупантів, які не вибухають – це недолуга техніка, а не вичерпання резервів. Що стосується кількості, то з нею у ворога наразі проблем немає.

На жаль, в окупантів великі резерви різної техніки. Нам потрібно стояти і воювати,

– закликав Денисенко.

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