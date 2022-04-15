Там хранят технику, а также оказывают медицинскую помощь раненым солдатам. Об этом 15 апреля сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Стратегически важные объекты на оккупированных территориях

В Генштабе сообщили, что образовательные учреждения, а также прилегающие к ним территории используются оккупантами в качестве дополнительных полевых госпиталей, мест для размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

Подобные базы фиксируют во временно занятых врагом районах Луганской области.

Имитация выборов

Кроме того, в оккупированных населенных пунктах, враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационной власти.

По информации Генштаба, на Донецком направлении россияне пытались провести штурм Марьинки , однако ВСУ отразили наступление.