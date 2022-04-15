Там зберігають техніку, а також надають медичну допомогу пораненим солдатам. Про це 15 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Стратегічно важливі об'єкти на окупованих територіях

У Генштабі повідомили, що освітні заклади, а також прилеглі до них території використовуються окупантами як додаткові польові шпиталі, місця для розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

Подібні бази фіксують у тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області.

Імітація виборів

Крім того, в окупованих населених пунктах, ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з-поміж місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

За інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку росіяни намагались провести штурм Мар’їнки, однак ЗСУ відбили наступ.

Варто знати – як відновлюватимуть деокуповані території: деталі у відео