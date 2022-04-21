Оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров, – ГУР

Российские захватчики заблокировали для Украины доступ к оккупированным ими населенным пунктам. Кроме того, они запрещают проводить эвакуацию и не разрешают работать волонтерам.

В ГУР сообщили, что на 21 апреля 2022 года заблокировали все населенные пункты Великобурлукского района. Это Харьковщина. Выехать оттуда можно только в Россию.

Обратите внимание "Выбор между бизнесом и жизнью": Зеленский рассказал об отношениях между Украиной и Францией

Враг изолировал оккупированные населенные пункты

Оккупанты также запретили доставлять гуманитарную помощь из Украины. А горожан они предупредили, что волонтеров, которые будут пытаться это сделать, будут просто расстреливать. В частности, недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из городка Шевченково.

По данным разведки, в районе не работает мобильная связь, в ряде населенных пунктов нет электроснабжения, а также не работают банкоматы, цены на продукты существенно завышены. Лекарства и медицинская помощь там тоже отсутствуют. К тому же враг минирует дороги, в том числе грунтовые.

Актуально – Джонсон о переговорах Украины и России: смотреть видео