Хлопковые истории: после взрывов в Новофедоровке в Крыму запаниковала местная элита

Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке, откуда российские оккупанты вылетали для бомбардировок материковой части Украины, произвели эффект холодного душа как на жителей Крыма, так и на самих захватчиков. Ибо за все время полномасштабного вторжения жители полуострова почему-то свято верили в мощь российской армии.

Впрочем, по данным источников 24 канала в разведке, первый серьезный инцидент на территории Крыма привел к настоящей панике среди всей местной "властной" верхушки. ФСБшники, представители "правительства" и некоторые бизнесмены начали паковать чемоданы и отправлять в россию свои семьи.

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Бежать с полуострова начали даже родственники тех коллаборантов и оккупантов, которые уже успели вернуться с материка после эвакуации в начале боевых действий.

Пропаганда создала ошибочное чувство безопасности

Адепты русского мира, которые после 24 февраля поняли, что Украина получила реальный шанс деоккупировать Крым, успели расслабиться и поверить в то, что полуостров война так или иначе минует. Но, конечно, такого не могло произойти, ведь превращение Автономной Республики в большую военную базу рано или поздно привело бы к реальному "хлопку". И речь идет не о самостреле двора штаба ВМФ в Севастополе для отмены позорного парада, а о мощной демилитаризации аэродромов и складов.

Каждый житель Крыма или турист из россии должны понимать, что свойство российских "ванек" курить возле складов с боекомплектом рано или поздно приведет к подобным последствиям. Тем более если Украина получит оружие с нужной дальностью поражения.

Поэтому через 3 месяца после полномасштабного вторжения крымская верхушка массово начала возвращать свои семьи домой. Но так было только до первого взрыва, потому что, как только пришло понимание, что теперь ситуация коренным образом изменится, смелость захватчиков куда-то быстро подевалась. Ощущение безопасности на территории Крыма сменилось страхом.

Признать поражение не смогли

Последствия мощных взрывов на аэродроме, где базировался 43-й истребительный полк воздушно-космических сил, неизвестны. Однако российские пропагандисты сначала отреагировали на них призывами к кремлю пересмотреть красные линии, а затем к ним привезли методички. И вместо того, чтобы хотя бы впервые написать правду об уничтожении аэродрома, известные деятели начали разгонять информацию о "мощном ПВО", "отсутствии прилетов" и "безопасности для туристов".

Конечно, российские СМИ никогда не признают, что база ВКС была уничтожена, но почему при этом массово начали эвакуацию местных жителей после обычной детонации боекомплекта – вопрос риторический.

Оккупантам будет становиться все хуже

Так что каждый российский солдат, находящийся на складах или воинских частях в Крыму, каждый коллаборант, предавший Украину, должен понять, что "хлопки" на полуострове будут происходить все чаще. Ведь к ним свозят устаревшие и опасные ракеты и снаряды, а о технике безопасности большинство солдат никогда не слышали. Да и Украина рано или поздно получит возможность доставать военные объекты в глубоком тылу захватчиков. И тогда спасения уже не будет.