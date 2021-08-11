Заседание так называемого "Белогорского суда", во время которого рассмотрят дело, назначили на 17 августа.

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Оккупанты будут "судить" священника ПЦУ

В отношении настоятеля мужского монастыря Святого Димитрия Солунского ПЦУ в селе Балки Белогорского района архимандрита Дамиана оккупанты составили протокол об административном правонарушении.

Его "обвиняют" в якобы нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

Священнику 10 августа позвонил следователь так называемого "Центра противодействия экстремизму" Симферополя и сообщил о назначенном "судебном заседании".

Дело, из-за которого оккупанты будут "судить" настоятеля

Силовики оккупантов 8 августа ворвались в помещение монастыря на территории оккупированного Крыма и сорвали богослужение.

Минреинтеграции подготовило санкционный пакет в отношении тех, кто преследует ПЦУ на полуострове.

Прокуратура Крыма открыла дело из-за препятствования осуществлению религиозного обряда.

Важно! Оккупанты в декабре 2020 года требовали снести храм ПЦУ в Крыму. Против епархии возбуждали уголовные дела.