Засідання так званого "Білогірського суду", під час якого розглянуть справу, призначили на 17 серпня.

Читайте також Дозвольте вільно молитись, – у США відреагували на зрив богослужіння ПЦУ в окупованому Криму

Окупанти "судитимуть" священника ПЦУ

Щодо настоятеля чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського ПЦУ в селі Балки Білогірського району архімандрита Даміана окупанти склали протокол про адміністративне правопорушення.

Його "звинувачують" у нібито порушенні законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання.

Священнику 10 серпня зателефонував слідчий так званого "Центру протидії екстремізму" Сімферополя і повідомив про призначене "судове засідання".

Справа, через яку окупанти "судитимуть" настоятеля

Силовики окупантів 8 серпня увірвалися до приміщення монастиря на території окупованого Криму та зірвали богослужіння.

Мінреінтеграції підготувало санкційний пакет щодо тих, хто переслідує ПЦУ на півострові.

Прокуратура Криму відкрила справу через перешкоджання здійсненню релігійного обряду.

Важливо! Окупанти у грудні 2020 року вимагали знести храм ПЦУ у Криму. Проти єпархії порушували кримінальні справи.