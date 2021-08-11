Засідання так званого "Білогірського суду", під час якого розглянуть справу, призначили на 17 серпня.
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Окупанти "судитимуть" священника ПЦУ
Щодо настоятеля чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського ПЦУ в селі Балки Білогірського району архімандрита Даміана окупанти склали протокол про адміністративне правопорушення.
Його "звинувачують" у нібито порушенні законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання.
Священнику 10 серпня зателефонував слідчий так званого "Центру протидії екстремізму" Сімферополя і повідомив про призначене "судове засідання".
Справа, через яку окупанти "судитимуть" настоятеля
- Силовики окупантів 8 серпня увірвалися до приміщення монастиря на території окупованого Криму та зірвали богослужіння.
- Мінреінтеграції підготувало санкційний пакет щодо тих, хто переслідує ПЦУ на півострові.
- Прокуратура Криму відкрила справу через перешкоджання здійсненню релігійного обряду.