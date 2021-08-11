Засідання так званого "Білогірського суду", під час якого розглянуть справу, призначили на 17 серпня.

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Окупанти "судитимуть" священника ПЦУ

Щодо настоятеля чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського ПЦУ в селі Балки Білогірського району архімандрита Даміана окупанти склали протокол про адміністративне правопорушення.

Його "звинувачують" у нібито порушенні законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання.

Священнику 10 серпня зателефонував слідчий так званого "Центру протидії екстремізму" Сімферополя і повідомив про призначене "судове засідання".

Справа, через яку окупанти "судитимуть" настоятеля