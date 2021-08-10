Посольство США в Україні опублікувало публікацію в соцмережах. Там заявили, що підтримують вірян ПЦУ у тимчасово окупованому Криму.

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США підтримують вірян у Криму

У заяві наголосили, що російські силовики недільну службу зірвали під вигаданим приводом.

Дозвольте людям вільно молитися! #КримЦеУкраїна,

– мовиться у публікації.

"Ми завжди підтримуватимемо свободу віросповідання, вільну від зовнішнього впливу", – також додали.

Окупанти зірвали богослужіння: що відомо

Російські окупанти зірвали богослужіння 8 серпня під приводом, нібито настоятель храму порушував законодавство.

За словами представника президента України в Криму Антона Кориневича, порушення прав вірян в тимчасово окупованому Криму є системною проблемою.

Зрив богослужіння засудила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Нагадаємо, у грудні 2020 року окупанти намагались знести храм ПЦУ в Криму. Тоді проти єпархії порушили кілька справ.