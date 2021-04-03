Оккупанты в Крыму заблокировали 27 украинских сайтов
Россия полностью заблокировала в Крыму по меньшей мере 27 украинских сайтов. В основном речь идет о популярных онлайн-медиа.
Источник:"Крымская правозащитная группа"
Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров полностью заблокировали сайты 22 украинских СМИ. Это сделали в 12 крымских населенных пунктах
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Какие сайты заблокировали в Крыму
Кроме украинских медиа, также на полуострове заблокировали сайты:
- LinkedIn;
- Меджлиса крымскотатарского народа;
- "Свидетелей Иеговы";
- Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- организации Хизб ут-Тахрир.
Проверку доступа сайтов провели в феврале – марте 2021 года с помощью более 10 провайдеров.
В "Крымской правозащитной группе" сообщили, что постоянное блокирование ведущих украинских независимых онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации.
Сейчас беспрепятственная работа профессиональных независимых медиа, которые регулярно информируют людей о ситуации с распространением пандемии COVID-19, жизненно необходима украинскому обществу, в частности жителям оккупированных территорий,
– говорится в сообщении.
Продолжая такие ограничения независимых СМИ в Крыму, как заметила пресс-служба организации, Россия не только ограничивает свободу слова, но и создает дополнительные риски для жизни и здоровья жителей полуострова.
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