Россия полностью заблокировала в Крыму по меньшей мере 27 украинских сайтов. В основном речь идет о популярных онлайн-медиа.

Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров полностью заблокировали сайты 22 украинских СМИ. Это сделали в 12 крымских населенных пунктах

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Какие сайты заблокировали в Крыму

Кроме украинских медиа, также на полуострове заблокировали сайты:

LinkedIn;

Меджлиса крымскотатарского народа;

"Свидетелей Иеговы";

Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

организации Хизб ут-Тахрир.

Проверку доступа сайтов провели в феврале – марте 2021 года с помощью более 10 провайдеров.

Отметим! В течение 2020 года оккупанты в Крыму блокировали не менее 25 украинских популярных сайтов. Еще 5 – работали лишь частично.

В "Крымской правозащитной группе" сообщили, что постоянное блокирование ведущих украинских независимых онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации.

Сейчас беспрепятственная работа профессиональных независимых медиа, которые регулярно информируют людей о ситуации с распространением пандемии COVID-19, жизненно необходима украинскому обществу, в частности жителям оккупированных территорий,

– говорится в сообщении.

Продолжая такие ограничения независимых СМИ в Крыму, как заметила пресс-служба организации, Россия не только ограничивает свободу слова, но и создает дополнительные риски для жизни и здоровья жителей полуострова.