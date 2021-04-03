Окупанти у Криму заблокували 27 українських сайтів
Росія повністю заблокувала у Криму щонайменше 27 українських сайтів. Здебільшого мовиться про популярні онлайн-медіа.
Джерело:"Кримська правозахисна група"
Відповідно до результатів дослідження, мінімум 12 провайдерів повністю заблокували сайти 22 українських ЗМІ. Це зробили у 12 кримських населених пунктах
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Які сайти заблокували у Криму
Окрім українських медіа, також на півострові заблокували сайти:
- LinkedIn;
- Меджлісу кримськотатарського народу;
- "Свідків Єгови";
- Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- організації Хізб ут-Тахрір.
Перевірку доступу сайтів провели у лютому – березні 2021 року з допомогою понад 10 провайдерів.
У "Кримській правозахисній групі" повідомили, що постійне блокування провідних українських незалежних онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право жителів півострова на доступ до інформації.
Наразі безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії COVID-19, життєво необхідна українському суспільству, зокрема жителям окупованих територій,
– мовиться у повідомленні.
Продовжуючи такі обмеження незалежних ЗМІ в Криму, як зауважила пресслужба організації, Росія не тільки обмежує свободу слова, але і створює додаткові ризики для життя і здоров'я жителів півострова.
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