Росія повністю заблокувала у Криму щонайменше 27 українських сайтів. Здебільшого мовиться про популярні онлайн-медіа.

Відповідно до результатів дослідження, мінімум 12 провайдерів повністю заблокували сайти 22 українських ЗМІ. Це зробили у 12 кримських населених пунктах

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Які сайти заблокували у Криму

Окрім українських медіа, також на півострові заблокували сайти:

LinkedIn;

Меджлісу кримськотатарського народу;

"Свідків Єгови";

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

організації Хізб ут-Тахрір.

Перевірку доступу сайтів провели у лютому – березні 2021 року з допомогою понад 10 провайдерів.

Зауважимо! Упродовж 2020 року окупанти у Криму блокували щонайменше 25 українських популярних сайтів. Ще 5 – працювали лише частково.

У "Кримській правозахисній групі" повідомили, що постійне блокування провідних українських незалежних онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право жителів півострова на доступ до інформації.

Наразі безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії COVID-19, життєво необхідна українському суспільству, зокрема жителям окупованих територій,

– мовиться у повідомленні.

Продовжуючи такі обмеження незалежних ЗМІ в Криму, як зауважила пресслужба організації, Росія не тільки обмежує свободу слова, але і створює додаткові ризики для життя і здоров'я жителів півострова.