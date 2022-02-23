В течение последних двух часов оккупанты не пропустили в Крым около полусотни украинцев. Беспрепятственно пропускают только тех, у кого есть российские паспорта.

Читайте также ГСЧС прекращает работу на четырех КПВВ из-за обстрелов

Выезд из Крыма заблокирован

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что выехать из Крыма сейчас невозможно. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке.

Однако украинские пограничники подчеркивают, что КПВВ со стороны подконтрольной территории работают в штатном режиме.

Денисова подчеркнула, что Россия нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, ограничивая передвижение людей. Омбудсмен призвала международную общественность отреагировать.

КПВВ на Донбассе закрывают

Спасатели заявили о прекращении работы на четырех контрольных пунктах въезда-выезда:

"Гнутовое";

"Майорск";

"Марьинка";

"Новотроицкое".

На такой шаг пошли вынужденно из-за обстрелов пророссийских боевиков.

Важно – Боевики обстреливают ТЭС возле Счастья | На эту минуту:

Текст поста Людмилы Денисовой:

️Оккупационные власти на территории временно оккупированного Крыма прекратили выезд граждан с полуострова на подконтрольную Правительству Украины территорию напротив КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили во временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами.

Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке.

В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме.

Ограничивая свободу передвижения граждан, страна-оккупант нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому, кто законно находится в Крыму право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины права на въезд на территорию собственного государства.

Призываю международное сообщество отреагировать на факт нарушения оккупационной администрацией права граждан Украины на свободу передвижения и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами.