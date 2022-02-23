Соответствующую информацию спасатели обнародовали 23 февраля. Перед этим оккупанты более 59 раз нарушили тишину.
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Спасатели прекратили работу на четырех КПВВ
В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для оказания помощи населению,
– сообщили спасатели.
Речь идет о контрольных пунктах въезда-выезда в:
- Гнутово;
- Майорске;
- Марьинке;
- а также Новотроицком.
Спасатели рассказали, что проводят сворачивание палаток и отвод личного состава.
Что этому предшествовало
- 21 февраля Владимир Путин заявил о "признании" квазиреспублик на Донбассе.
- Впоследствии глава Кремля получил согласие Совета федерации использовать войска за границей. Он заявил об официальном вводе войск на Донбасс, хотя фактически они там находятся с 2014 года.
- На фоне заявлений Путина боевики начали активно нарушать тишину на Донбассе. В частности с 17 февраля они агрессивно и цинично обстреливают территории и жилые дома.
- Только в течение 23 февраля оккупанты уже более 59 раз нарушили тишину с использованием запрещенного вооружения. В результате погиб один украинский боец, еще один получил ранение.
- В этот же день боевики уже второй раз с 17 февраля обстреляли детский сад. На этот раз в Зеленополье. Кроме того, снаряд боевиков попал в дом в Станице Луганской и там вспыхнул пожар.
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