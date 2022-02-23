Соответствующую информацию спасатели обнародовали 23 февраля. Перед этим оккупанты более 59 раз нарушили тишину.

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Спасатели прекратили работу на четырех КПВВ

В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для оказания помощи населению,
– сообщили спасатели.

Речь идет о контрольных пунктах въезда-выезда в:

  • Гнутово;
  • Майорске;
  • Марьинке;
  • а также Новотроицком.

Спасатели рассказали, что проводят сворачивание палаток и отвод личного состава.

Что этому предшествовало

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