Відповідну інформацію рятувальники оприлюднили 23 лютого. Перед цим окупанти понад 59 разів порушили тишу.

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Рятувальники припинили роботу на чотирьох КПВВ

На Донеччині 23 лютого у зв'язку із збільшенням інтенсивності обстрілів, командувачем ООС погоджено питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню,
– повідомили рятувальники.

Мовиться про контрольні пункти в'їзду-виїзду в:

  • "Гнутове";
  • "Майорськ";
  • "Мар'їнка";
  • а також "Новотроїцьке".

Рятувальники розповіли, що проводять згортання наметів та відведення особового складу.

Що цьому передувало

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