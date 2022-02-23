Відповідну інформацію рятувальники оприлюднили 23 лютого. Перед цим окупанти понад 59 разів порушили тишу.
Зауважте Снаряд бойовиків влучив у будинок в Станиці Луганській: спалахнула пожежа
Рятувальники припинили роботу на чотирьох КПВВ
На Донеччині 23 лютого у зв'язку із збільшенням інтенсивності обстрілів, командувачем ООС погоджено питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню,
– повідомили рятувальники.
Мовиться про контрольні пункти в'їзду-виїзду в:
- "Гнутове";
- "Майорськ";
- "Мар'їнка";
- а також "Новотроїцьке".
Рятувальники розповіли, що проводять згортання наметів та відведення особового складу.
Що цьому передувало
- 21 лютого Володимир Путін заявив про "визнання" квазіреспублік на Донбасі.
- Згодом очільник Кремля отримав згоду Ради федерації використовувати війська за кордоном. Він заявив про офіційне введення військ на Донбас, хоча фактично вони там перебувають з 2014 року.
- На тлі заяв Путіна бойовики почали активно порушувати тишу на Донбасі. Зокрема з 17 лютого вони агресивно та цинічно обстрілюють території та житлові будинки.
- Тільки протягом 23 лютого окупанти вже понад 59 разів порушили тишу з використанням забороненого озброєння. Внаслідок цього загинув один український боєць, ще один зазнав поранення.
- У цей же день бойовики вже вдруге з 17 лютого обстріляли дитячий садок. Цього разу в Зеленопіллі. Окрім того, снаряд бойовиків влучив у будинок в Станиці Луганській й там спалахнула пожежа.
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