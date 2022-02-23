Від початку доби вже зафіксували 59 порушень окупантів. Ба більше, 54 рази в хід йшло важке озброєння.
Важливо Бойовики "Градами" накрили Луганщину: фото наслідків ворожої атаки
На жаль, один наш захисник зазнав поранення, несумісного з життям. Інший отримав бойове травмування.
Що відбувається на фронті
На передовій зараз немає ні одного спокійного куточка. Бойовики вщент зірвали будь-які мирні угоди. Вони гатили з артилерії, "Градів", гранатометів, мінометів, вогнеметів.
Найбільше порушень було біля Богданівки, Маріуполя, Південного, Новотошківського та Мар'їнки. Біля Пісків окупанти запускали безпілотника.
Українські військові контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Останні втрати на Донбасі
Оскільки бойовики за останній тиждень лише нарощують свою вогневу активність, гинуть українські захисники.
- 21 лютого внаслідок артилерійського обстрілу загинув Ігор Демидчук. Він був старшим лейтенантом та служив у Десантно-штурмових військах.
- Олександр Стельмах також загинув 21 лютого у результаті обстрілу артилерії. Боєць служив у Десантно-штурмових військах.
- Ігор Слівка загинув 22 лютого внаслідок мінометного обстрілу противника. 51-річний бойовий медик приєднався до ЗСУ за контрактом із квітня 2017 року.