Від початку доби вже зафіксували 59 порушень окупантів. Ба більше, 54 рази в хід йшло важке озброєння.

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На жаль, один наш захисник зазнав поранення, несумісного з життям. Інший отримав бойове травмування.

Командування ООС та редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним й близьким загиблого.

Що відбувається на фронті

На передовій зараз немає ні одного спокійного куточка. Бойовики вщент зірвали будь-які мирні угоди. Вони гатили з артилерії, "Градів", гранатометів, мінометів, вогнеметів.

Найбільше порушень було біля Богданівки, Маріуполя, Південного, Новотошківського та Мар'їнки. Біля Пісків окупанти запускали безпілотника.

Українські військові контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Останні втрати на Донбасі

Оскільки бойовики за останній тиждень лише нарощують свою вогневу активність, гинуть українські захисники.

21 лютого внаслідок артилерійського обстрілу загинув Ігор Демидчук. Він був старшим лейтенантом та служив у Десантно-штурмових військах.

Олександр Стельмах також загинув 21 лютого у результаті обстрілу артилерії. Боєць служив у Десантно-штурмових військах.

Ігор Слівка загинув 22 лютого внаслідок мінометного обстрілу противника. 51-річний бойовий медик приєднався до ЗСУ за контрактом із квітня 2017 року.

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