Протягом останніх двох годин окупанти не пропустили до Криму близько пів сотні українців. Безперешкодно пропускають тільки тих, хто має російські паспорти.

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Виїзд з Криму заблоковано

Омбудсменка Людмила Денісова наголосила, що вихати з Криму зараз неможливо. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку.

Однак українські прикордонники наголошують, що КПВВ з боку підконтрольної території працюють у штатному режимі.

Денісова наголосила, що Росія порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, обмежуючи пересування людей. Омбудсменка закликала міжнародну спільноту відреагувати.

КПВВ на Донбасі закривають

Рятувальники заявили про припинення роботи на чотирьох контрольних пунктах в'їзду-виїзду:

"Гнутове";

"Майорськ";

"Мар'їнка";

"Новотроїцьке".

На такий крок пішли вимушено через обстріли проросійських бойовиків.

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Текст поста Людмили Денісової:

️Окупаційна влада на території тимчасово окупованого Криму припинила виїзд громадян з півострова на підконтрольну Уряду України територію навпроти КПВВ "Каланчак" та "Чонгар".

Протягом останніх двох годин окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько півсотні громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому лише мешканці півострова з російськими паспортами.

Виїзд з півострова заблоковано. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку.

Натомість українські прикордонники наголошують, що зі сторони материкової України КПВВ працюють у штатному режимі.

Обмежуючи свободу пересування громадян, країна-окупант порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному хто законно перебуває в Криму право на вільне пересування та забороняє позбавляти громадян України на в’їзд на територію власної держави.

Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення окупаційною адміністрацією права громадян України на свободу пересування та вжити заходів щодо припинення політики РФ, спрямованої на відчуження окупованих територій від України разом з громадянами, які там проживають.