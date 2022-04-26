Оккупанты не только задержали украинцев. Они еще и обвиняют их в диверсии. На теле одного из задержанных захватчики увидели татуировку с древнерусской руной.

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Это не символика (военная – 24 канал). Я не воевал,

– говорит мужчина.

Мужчин обвиняют в поджоге

Его злоумышленники продолжали обыскивать. В целом мужчин обвинили в попытке сжечь машину, а также военную технику. Также, по словам оккупантов, задержанные сорвали с городского здания флаг России.

Оккупанты во время задержания обыскивали жителей Купянска:

Отметим, что российские захватчики снова обстреляли жилые районы Харькова. В результате вражеских ударов погибли три человека, еще семеро ранены.



Так выглядит актуальная карта боевых действий на территории Украины / liveuamap

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