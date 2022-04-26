Окупанти не лише затримали українців. Вони ще й звинувачують їх буцімто у диверсії. На тілі одного з затриманих загарбники побачили татуювання з давньоруською руною.
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Це не символіка (військова – 24 канал). Я не воював,
– каже чоловік.
Чоловіків звинувачують у підпалі
Його зловмисники продовжили обшукувати. Загалом же чоловіків звинуватили у спробі спалити машину, а також військову техніку. Також, зі слів окупантів, затримані зірвали з міської будівлі прапор Росії.
Окупанти під час затримання обшукували мешканців Куп'янська:
Зазначимо, що російські загарбники знову обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок ворожих ударів загинуло троє людей, ще семеро поранені.
Так виглядає актуальна карта бойових дій на території України / liveuamap
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