Об этом сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова. Украинские паспорта на этих территориях уничтожают.

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По ее словам, принудительную паспортизацию мирного населения начали делать для создания "картинки" принятия агрессора украинцами на фейковом российском телевидении.

Террористы врываются в дома местных жителей, заставляют получать так называемый паспорт незаконного формирования "ЛНР", а затем подавать заявку на паспорт РФ. Паспорта граждан Украины боевики "ЛНР" уничтожают на глазах людей, – заявила Денисова.

Кроме того, действия террористов сопровождаются угрозами и психологическим давлением на мирное население.

Омбудсмен подчеркнула, что своими действиями оккупант продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Коварные методы ведения войны государства-террориста должны быть учтены уголовным судом в Гааге в рассмотрении дела о геноциде украинского народа! Прошу страны-члены НАТО – закройте небо над Украиной!" – подытожила Денисова.

К слову, Украина уже 10 дней и 5 часов подряд держит оборону и отражает атаки врага. Ситуация на позициях контролируемая. На определенных направлениях воины ВСУ переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники и убегает.

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