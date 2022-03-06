Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова. Українські паспорти на цих територіях знищують.

До теми Кремль поки не хоче прийняти й визнати своє фіаско, але цей час близько, – Резніков

За її словами, примусову паспортизацію мирного населення почали робити для створення "картинки" сприйняття агресора українцями на фейковому російському телебаченні.

Терористи вриваються у домівки місцевих жителів, змушують отримувати так званий паспорт незаконного формування "ЛНР", а потім подавати заявку на паспорт РФ. Паспорта громадян України бойовики "ЛНР" знищують на очах людей, – заявила Денісова.

Окрім того, дії терористів супроводжуються погрозами та психологічним тиском на мирне населення.

Омбудсменка наголосила, що своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Підступні методи ведення війни держави-терориста мають бути враховані кримінальним судом у Гаазі у розгляді справи про геноцид українського народу! Прошу країни-члени НАТО закрийте небо над Україною!", – підсумувала Денісова.

До слова, Україна вже 10 днів та 5 годин поспіль тримає оборону та відбиває атаки ворога. Ситуація на позиціях контрольована. На визначених напрямках воїни ЗСУ переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки та втікає.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!