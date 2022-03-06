Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За його словами, українські військові продовжують давати відсіч ворогу.

Російськи окупанти не змогли знищити нас, вони не змогли зламати нас. І не зможуть! Збройні сили України, тероборона, кожен доброволець, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну, наші життя,

– написав міністр.

Олексій Резінок наголосив, що ситуація на позиціях контрольована. На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки та втікає. Хоча Україна теж має втрати. "Але кожне ім‘я, кожен наш Герой не буде забутим", – додав він.

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