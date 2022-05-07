Оккупанты на Луганщине били по больнице и заводу "Азот": есть значительные разрушения

В Северодонецке русские оккупанты обстреляли больницу. Также они продолжили бить по химическому заводу "Азот".

Жилые районы Луганщины 6 мая российские оккупанты обстреляли 24 раза. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

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В Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются и артиллерийские атаки на "Азот",

– написал Сергей Гайдай.

После обстрелов пиротехники проверили промышленные площадки на наличие неразорванных снарядов. За сутки 6 мая взрывоопасных предметов не обнаружили.

В Луганской области до сих пор находятся множнство людей. Есть многоэтажки, где проживает только по одному лицу. В то же время, существуют случаи, когда не выехали десятки соседей.

По таким жилым домам россияне и бьют. За минувшие сутки они разрушили или повредили 36 домов, среди них – 11 домов в Золотом, 10 – в Попасной, 5 многоэтажек – в Северодонецке, 4 – в Рубежном. Два дома в Лисичанске уже не подлежат восстановлению.

Из-за обстрелов в Лисичанске загорелась станция технического обслуживания. Поступает информация о разрушениях жилого фонда в Горном и Ореховом.

Обстрел "Азота" 6 мая

Российские захватчики ударили по химическому заводу "Азот" 6 мая. Разрушено было железнодорожное предприятие производителя.

Там сразу вспыхнул пожар. Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 квадратных метров. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Но спасатели прибыли вовремя.

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Враг продолжает наступление в Восточной операционной зоне. Он намерен полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

На Полесском и Северском направлениях активных действий оккупанты не совершали.

На Слобожанском направлении противник в дальнейшем обстреливает Харьковщину из артиллерии.

На Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БПЛА, чтобы выявить позиции ВСУ.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупанты взорвали 3 автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступление украинских защитников.

На Донецком и Таврическом захватчики производят артиллерийские обстрелы вдоль линии и наносят авиаудары.

В Мариуполе враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь" и проводит штурм.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.

В селе Ивано-Кепино Николаевской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Во временно оккупированном Херсоне захватчики ужесточают свой режим. Они увеличили количество блокпостов и "патрулей".

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