Подобные случаи участились в некоторых регионах Украины. Российские захватчики пытаются всеми способами добиваться своих целей.

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Подобные случаи фиксируют и международные институты

В первую очередь детей используют при перемещении вражеской военной техники. Случаи использования детей как способ прикрытия для оккупантов больше всего заметили в:

Черниговщине;

Сумщине;

Киевщине;

Запорожье.

Как сообщают местные жители, в Черниговской области, а именно в селе Новый Быков, российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Якобы хотели страхования колонны военной техники на марше.

Более того, враг использует детей в качестве заложников, чтобы гарантировать, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским бойцам.

Подобные случаи фиксирует как Украина, так и международные институты. В Главном управлении разведки Минобороны напоминают, что Россия обязательно понесет ответственность за военные преступления, а информацию о каждом из таких случаев передадут в международные уголовные суды.

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