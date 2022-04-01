Подібні випадки почастішали у певних регіонах України. Російські загарбники намагаються всіма способами досягати своїх цілей.

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Подібні випадки фіксують і міжнародні інституції

Насамперед дітей використовують під час переміщення ворожої військової техніки. Випадки використання дітей як спосіб прикриття для окупантів найбільше помітили на:

Чернігівщині;

Сумщині;

Київщині;

Запоріжжі.

Як повідомляють місцеві мешканці, у Чернігівській області, а саме у селі Новий Биків, російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мовляв, хотіли страхування колони військової техніки на марші.

Ба більше, ворог використовує дітей як заручників, щоб гарантувати те, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським бійцям.

Подібні випадки фіксує як Україна, так і різноманітні міжнародні інституції. У Головному управління розвідки Міноборони нагадують, що Росія обов'язково понесе відповідальність за воєнні злочини, а інформацію про кожен із таких випадків передадуть до міжнародних кримінальних судів.

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