Оккупанты массово обстреляли Малиновку на Харьковщине: есть жертвы
3 марта 2022 , 13:32Читати новину українською
Источник:"Суспільне Харьков"
В Харьковской области российские оккупанты массово обстреляли Малиновку. Известно об одном погибшем.
Авиаудар подтвердил заместитель Малиновского поселкового головы Евгений Чудный. На месте слышны взрывы.
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