Оккупанты массово обстреляли Малиновку на Харьковщине: есть жертвы

В Харьковской области российские оккупанты массово обстреляли Малиновку. Известно об одном погибшем.

Авиаудар подтвердил заместитель Малиновского поселкового головы Евгений Чудный. На месте слышны взрывы.

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Из-за циничных действий российских захватчиков в домах поселка выбило окна. Пока известно, что в результате их действий погиб человек.

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