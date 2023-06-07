Об этом рассказал капитан ВСУ Андрей Подлесный. По его словам, после подрыва многие враги "ушли под воду навсегда".

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Вода из ГЭС затопила позиции врага на левобережье

Подлесный заявил, что украинские войска в Херсонской области стали свидетелями того, как русские солдаты оказались под водой и бежали с восточного берега реки.

Никто с российской стороны не смог убежать. Все полки, которые русские имели с той стороны, были затоплены,

– утверждает военный.

Он также считает, что россияне намеренно атаковали дамбу, чтобы нарушить планы украинских войск по поводу будущего наступления.

Подлесный объяснил, что российские военные, расположенные на восточном берегу, серьезно пострадали от подрыва дамбы. Его подразделение могло наблюдать за развертыванием событий с помощью беспилотников.

"Левый берег ниже правого, поэтому он более полноводный. Также были затоплены позиции врага прямо на берегу реки. Нужно понимать, что позиции врага – это не только окопы, но и обычные гражданские дома, где они жили", – сказал капитан.

Подлесный предположил, что, возможно, попавших в опасность оккупантов не предупредили о подрыве, чтобы сохранить элемент внезапности.

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