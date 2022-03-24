Оккупанты меняют планы из-за постоянных неудач и потерь, – Генштаб

Вооруженные Силы Украины изрядно бьют российских оккупантов, поэтому они вынуждены корректировать свои планы по ведению дальнейших боевых действий.

Ватные мечты о "блицкриге" и захвате Киева за 48 часов так и остались невыполнимыми, поэтому оккупанты вынуждены менять свои планы на ходу.

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В Генштабе утверждают: все потому, что у оккупантов значительные потери и неудачи. Им не удалось достичь своих целей в указанные сроки.

По полученной информации, военно-политическим руководством российской федерации принято решение о корректировке планов по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины в связи с тем, что цели поставленные перед началом войны с Украиной не были выполнены в установленные сроки,

– говорится в сообщении Генштаба.

Детали нового плана в Генеральном штабе ВСУ пока не сообщаются. Можно спрогнозировать, что враг попытается закрепиться на временно оккупированных территориях Украины.

К примеру, в Херсоне, по данным The Times, оккупанты собираются устроить масштабный террор, которым займутся спецслужбы. Они готовы стрелять в протестующих, а также вывозить людей из города в Россию ночью.

Добавим, оккупанты временно контролируют Херсон и окрестности со 2 марта. У них были планы создать там псевдореспублику, но все планы "разбились" из-за массовых акций протеста.

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