Кроме того, российские оккупанты минируют побережье Каховского водохранилища. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 26 апреля.
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Оккупанты минируют побережье Каховского водохранилища
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что активных боевых действий в Южнобужском направлении за сутки 26 мая со стороны врага не было. Вместе с тем, продолжаются обстрелы российскими оккупантами украинских войск, а их беспилотные летательные аппараты осуществляют разведку наших позиций.
Выявлено проведение инженерными подразделениями оккупантов мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища,
– добавили в Генштабе ВСУ.
Последние новости из регионов, граничащих с Каховской ГЭС
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что на временно оккупированных территориях Юга Украины российские оккупанты осуществляют психологические операции против местных жителей. Враг пытается заверить украинцев, что наше государство о них "забыло" и что "русский мир" с ними надолго. Подоляк подчеркнул, что такие информационные вбросы россиян – полный бред. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил, Юг будет обязательно освобожден. Советник Ермака отметил, что деоккупация – это не перспектива одного дня или месяца, но и не вопрос более года. Он заверил, что украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном.
- Вместе с тем на Каховской ГЭС россияне развернули свой пункт управления – это может повлечь за собой катастрофу, в частности из-за прекращения работы двух гидроагрегатов уже произошло подтопление некоторых территорий в Новой Каховке.
- В Мелитополе на Запорожье оккупанты переименовали улицу Дмитрия Донцова в честь чекиста-убийцы Павла Судоплатова – российского разведчика, который в 1938 году убил одного из лидеров ОУН Евгения Коновальца.
- В ночь на 26 мая российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область – под огнем оказался Криворожский район, в частности Апостоловская община. К счастью, обошлось без жертв.
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