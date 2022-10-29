Оккупанты могут применить "грязную бомбу" для побега из Херсона: эксперт смоделировал ситуацию

Гипотетически, оккупанты могут применить "грязную бомбу" для прикрытия своего побега из Херсона. Конечно, в своих преступлениях они обвинят Украину.

Американские биолаборатории, дамба, испытание ядерного удара – россияне ищут все новые и новые страшилки. Об этом 24 каналу сказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Тема "Грязная бомба": возможно ли предусмотреть подготовку России к применению этого оружия

Все, чем они пугают, теоретически может быть. Но такое впечатление, что они пытаются найти ту пугалку, в которую поверят. Пока ни одна не работает,

– отмечает эксперт.

Какую провокацию могут готовить россияне

По мнению Ижака, ситуация может развиваться так:

россияне чувствуют, что не могут удержать Херсон;

Притягивают заметное количество радиоактивного материала с ЗАЭС;

производят взрыв с помощью обычной взрывчатки;

заявляют, что есть утечка радиации, Украина применила "грязную бомбу"

по воздуху это разносится, разные станции начинают об этом говорить и так далее.

Жителям России они будут рассказывать, что войска принудительно "эвакуировали", чтобы сохранить жизнь людей. А потом, возможно, еще спустят воду из Каховского водохранилища, чтобы продемонстрировать, какой ужас происходит,

– считает Ижак.

Проблемы с ядерным оружием

История с "грязной бомбой" может свидетельствовать о том, что у россиян возникли проблемы с ядерным оружием. "Такого раньше не было, чтобы глава минобороны и начальник генштаба звонили министрам обороны, собирали закрытое заседание Совбеза ООН. И это происходит после ядерных учений", – подчеркнул Ижак. Скорее всего, вся система не показывает должной надежности и эффективности.

Несмотря на это, подчеркивает Ижак, опасность все равно есть. "На постоянной готовности находится оружие из 1500 ядерных боеголовок, если работает 10% – 100 боеголовок – это тоже немало. Поэтому нужно относиться внимательно", – уверяет эксперт Национального института стратегических исследований.

Сегодня мы видим, что Запад больше не напуган идеей ядерной войны. "Это говорит о том, что реальный ядерный потенциал России не такой, как говорят россияне. Но ядерное оружие есть, это не конспирология", – акцентировал Алексей Ижак.

Путин переживает за свою жизнь

США официально передали предупреждение Путину о возможных последствиях, если он применит ядерное оружие. Вероятно, это сделали через Лаврова на заседании Генассамблеи ООН. После этого Путин заявил, что россияне никогда и никому не угрожали ядерным оружием, более того – они неоднократно предлагали сесть за стол переговоров.

Однако Россия настолько раскручивала вопрос особого статуса из-за обладания ядерным оружием, что отказаться от любимого шантажа она не сможет.

Путин верит в ядерное оружие, как в Бога. Он верит в существование чего-то такого, что можно показать – и все изменится. Такая волшебная палочка,

– отмечает Ижак.

Именно поэтому, добавляет он, приходится предупреждать, напоминать и держать в фокусе, чтобы он не забыл, что первым умрет в этой ядерной войне.

На самом деле, в окружении Путина хорошо знают, что российский диктатор ужасно боится за свою жизнь. "Если он использует ядерное оружие, то он станет целью №1 – как Усама Бен Ладен", – заметил Ижак.

Он добавляет, что Путин верил в свою защиту, думал, что он продемонстрирует, все испугаются и никакого удара не будет. Да, до него очень тяжело доходит, что может еще не долететь российское ядерное оружие, а по нему уже что-то полетит. "Возможно, не ядерное оружие. Но полетит", – подытожил Алексей Ижак.

Путину объяснили – может повторить судьбу Бен Ладена: смотрите видео