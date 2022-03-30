Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские наемники могут вынудить украинцев воевать против своих же. Для этого они проведут мобилизацию также на территориях Луганской области, которые они захватили за последний месяц.

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Мобилизовать могут людей с только что захваченных территорий Луганской области

Поскольку в России запланирована мобилизация на 1 апреля, ряды российской армии будут стремиться пополнить не только россиянами. На войну против Украины будут отправлять также тех, чьи территории оккупанты захватили недавно. Поэтому в Генштабе ВСУ не исключают, что российские наемники постараются отправлять на войну людей с недавно захваченных территорий Луганской области.

Отметим, что по состоянию на 29 марта российские наемники не досчитались около 17 200 своих военных. Что касается самой мобилизации, то все чаще звучат отказы от контрактников идти воевать. Поэтому не исключено, что против Украины в который раз отправят детей, которые еще вчера ходили в школу.

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