Это может произойти из-за так называемой "параллельной" переадресации. Благодаря этой функции вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужой номер.

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Оккупанты могут прослушивать мобильные телефоны украинцев

Для того, чтобы уберечь себя и близкое окружение от таких ситуаций, в Центре противодействия дезинформации призывают проверять свои номера на наличие установления переадресации вызовов. Это можно сделать с помощью специальных сервисных кодов, которые являются универсальными и подходят буквально для всех:

#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации;

*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова;

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер;

*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных;

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Центр противодействия дезинформации добавляет, что для конфиденциальных разговоров лучше использовать мессенджеры, где есть опция защищенного шифрования.

Больше новостей от Центра противодействия дезинформации:

В конце апреля в ЦПД сформировали список фейков, дезинформационных вбросов и манипуляций, созданных наемниками Кремля. Среди самых громких – "присоединение" части украинских земель к Польше и похищение священников;

Также специалисты сообщили, что Россия продолжает использовать экс-военных из США для распространения своей дезинформации на Западе. В том числе и об Украине. Речь идет об американском экс-офицере американской армии Дэвиде Пейне. Он много лет сотрудничает с Кремлем.

В ЦПД обнаружили еще один пропагандистский телеграмм-канал. Аккаунт распространяет дезинформацию. И речь идет о телеграмме "Сплетница", на котором публикуют фейки о политической ситуации в Украине и войне на постоянной основе.

Враг также активно распространяет фейки о принудительной мобилизации в Украине. Это происходит на временно оккупированных территориях. Таким образом, захватчики пытаются убедить украинцев, что у ВСУ огромные потери.

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