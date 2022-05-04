Це може статися через так звану "паралельну" переадресацію. Завдяки цій функції виклик може йти одночасно на два номери – безпосереднього абонента та чужого номера.

Зверніть увагу Треба налаштовуватись, що конфлікт буде довгим і кривавим, – Арестович

Окупанти можуть прослуховувати мобільні телефони українців

Задля того, щоб вберегти себе та близьке оточення від таких ситуацій, у Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти свої номери на наявність встановлення переадресації викликів. Це можна зробити за допомогою спеціальних сервісних кодів, які є універсальними та підходять буквально для всіх:

#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію;

*#43# виклик – статус послуги очікування виклику;

*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер;

*#33# виклик – зображує статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних;

##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.

Центр протидії дезінформації додає, що для конфіденційних розмов краще використовувати месенджери, де є опція захищеного шифрування.

Більше новин від Центру протидії дезінформації:

Наприкінці квітня у ЦПД сформували список фейків, дезінформаційних вкидів та маніпуляцій, які створили найманці Кремля. Серед найгучніших – "приєднання" частини українських земель до Польщі та викрадення священників;

Також фахівці повідомили, що Росія продовжує використовувати ексвійськових з США для поширення своєї дезінформації на Заході. В тому числі й про Україну. Йдеться про американського ексофіцера американської армії Девід Пейн. Він протягом багатьох років співпрацює з Кремлем.

У ЦПД виявили ще один пропагандистський телеграм-канал. Акаунт поширює дезінформацію. Йдеться про телеграм "Сплетница", на якому публікують фейки про політичну ситуацію в Україні та війну на постійній основі.

Ворог також активно поширює фейки про примусову мобілізацію в Україні. Це відбувається на тимчасово окупованих територіях. Таким чином, загарбники намагаються переконати українців, що у ЗСУ величезні втрати.

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