Мовиться про телеграм "Сплетница". Тут постійно публікують фейки про політичну ситуацію в Україні та війну.

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Тут активно поширюються фейки та дезінформація, підтримується російська пропагандистська риторика. Інформація подається під виглядом унікальної, "інсайдерської", але, звісно, вона такою не є,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема, "Сплетница" поширює таку брехню:

"гуманітарну та військову допомогу в Україні розкрадають, а влада некомпетентна";

"Україну продали США";

"Маріуполь здали";

"Україна не має зброї та техніки".

Відомо, що раніше пропагандистський телеграм-канал поширював фейки про коронавірус.



Про що пишуть у телеграм-каналі / Фото ЦПД

Брехню телеграму "Сплетница" активно поширюють проросійський пропагандист Анатолій Шарій та його дружина Ольга.



Хто поширює дописи телеграм-каналу / Фото ЦПД

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