Мовиться про телеграм "Сплетница". Тут постійно публікують фейки про політичну ситуацію в Україні та війну.
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Тут активно поширюються фейки та дезінформація, підтримується російська пропагандистська риторика. Інформація подається під виглядом унікальної, "інсайдерської", але, звісно, вона такою не є,
– мовиться в повідомленні.
Зокрема, "Сплетница" поширює таку брехню:
- "гуманітарну та військову допомогу в Україні розкрадають, а влада некомпетентна";
- "Україну продали США";
- "Маріуполь здали";
- "Україна не має зброї та техніки".
Відомо, що раніше пропагандистський телеграм-канал поширював фейки про коронавірус.
Про що пишуть у телеграм-каналі / Фото ЦПД
Брехню телеграму "Сплетница" активно поширюють проросійський пропагандист Анатолій Шарій та його дружина Ольга.
Хто поширює дописи телеграм-каналу / Фото ЦПД
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