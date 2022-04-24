Як зазначили російські пропагандисти, мовиться нібито про порт "Південний" в Одесі. У брифінгу за 24 квітня Сергій Лещенко відповів на ці інформаційну "вкиди".

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Лещенко пояснив, навіщо росіяни поширюють такі фейки. Вони самі бомблять цивільну інфраструктуру в Україні і намагаються звинуватити у цьому українську сторону.

Нібито українцям немає чого робити, лише бомбардувати свої ж склади і кораблі, щоб потім звинувачувати росіян. Це повне безглуздя. Ми точно таким не займаємось, бо ми свої ресурси вміємо рахувати,

– підкреслив журналіст.

Нагадаємо, російське міністерство оборони 23 квітня заявило, що Сполучені Штати нібито планують влаштувати провокацію із застосуванням хімічної, ядерної чи біологічної зброї із метою звинувачення у цьому росіян.

Повний брифінг Сергія Лещенка за 24 квітня: дивіться відео