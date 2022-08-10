Об этом журналистам 24 канала рассказала жительница Мариуполя Оксана Дубик в рамках проекта СВОИ . Женщине удалось выехать из оккупированного города во Львов.

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Перед эвакуацией в дом попала ракета

Оксана рассказала, что 21 марта в дом, в котором она пряталась вместе со своим отцом, попала ракета. После этого начался пожар, который, к счастью, удалось преодолеть.

Пошли домой и уже в 8:00 начали обстреливать весь наш район ракетами, так плотно накрывали. Мы были уверены, что попадет и в нас. Но удалось выжить,

– вспоминает женщина.

Тогда она с отцом выбежала из дома. В то время было холодно, так что они всегда ходили одетыми.

"Так в чем были – так и побежали, только документы взяли с собой. Когда вышли за пределы района, было тише. Искали машину, чтобы уехать. Но все либо были заполнены, либо никто не уезжал. И ты же их не уговоришь – уперлись". и говорили, что остаются. Ничего с такими людьми не сделаешь", – добавила Оксана.

После этого они решили идти пешком по набережной вместе с другими мариупольцами, которые хотели покинуть город. По словам женщины, людей было много.

"Мы дошли почти до первого российского блокпоста, и перед ним нас мальчик подобрал машиной. И так за 1,5 суток довез нас до Запорожья. К концу 22 марта уже были мы там", – отметила Оксана.

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оккупанты на блокпостах забирали все деньги

Оксана рассказала, что оккупанты на блокпостах проверяли ее с отцом дважды. Во время первой остановки был только поверхностный осмотр. После этого мариупольцев пропустили.

После первого блокпоста захватчики приказали выстроить автомобили в 3 ряда и запретили ехать дальше.

"Тогда дважды обстреляли колонну. Я не уверена, были ли ранены. Потому что когда тебя накрывают какими-то бомбами, "Градами", ты просто прячешься . Там есть дорога и такой овраг к полю. Вот там и прятались", - добавила женщина.

После обстрела людей начали пропускать дальше. По мнению Оксаны, все это было показательно – чтобы мариупольцы все запомнили.

Уже на втором блокпосте нас проверяли очень "совершенно". Нам с отцом проверили рюкзаки, документы. А вот ребят раздели до трусов. Смотрели, есть ли тату, проверяли телефоны,

– вспоминает женщина.

Вместе с Оксаной и ее отцом были двое ребят – Денис и Николай. У одного из них, вероятно, фото на телефоне были удалены, поэтому кафиры хотели его задержать .

На первом блокпосте женщине удалось выпросить захватчиков его отпустить. Мол, у нее больное сердце и ей стало плохо после обстрела.

"И нас отпустили. Мы проехали с Денисом 12 блокпостов, но Колю забрали возле Бердянска. И там я уже не смогла его забрать. Они были пьяны, "наколоты", забрали все деньги у ребят ", – добавила Оксана.

Она подытожила, что знает о том, что, к счастью, захватчики отпустили Николая. Ведь говорила об этом с украинскими военными в Запорожье и следила за этой историей.

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