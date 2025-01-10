Об этом рассказал агент движения "Атеш" из числа военнослужащих 61 ОБМП, передает 24 Канал. По его словам, в подразделении резко ухудшилась ситуация.

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Оккупантов бросают в яму и не кормят

Командиры офицерского и сержантского состава пытают всех российских военнослужащих, которые отказываются подчиняться их приказам.

Так, в декабре несколько солдат не захотели идти на плохо организованный штурм одного из островов Днепра на Херсонщине. Поэтому их бросили в яму, где они провели 3 дня абсолютно без воды и пищи.

После этого их таки отправили на очередной штурм, во время которого они и погибли. Их тела до сих пор не эвакуировали. Теперь этих оккупантов объявили пропавшими без вести.

"Психика солдат предела, и командиры все чаще используют физическое насилие как инструмент давления. Угрозы, избиения и "яма" стали обыденностью. Если раньше такие меры применялись за серьезные проступки, то теперь используются по малейшему поводу", – рассказали в "Атеш".