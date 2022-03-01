Оккупанты начали информационную атаку на жителей Украины. В основном на пожилых жителей. Эти телефонные звонки необходимы для распространения панической атаки.

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"Просим не брать трубку от неизвестных вам контактов, особенно, если они часто повторяются и отображаются с разных географических точек", – отметили в Госспецсвязи.

Там призывают людей игнорировать такой информационный терроризм. Кроме того, важно объяснить близким, что угрозы и дезинформация не представляют угрозы жизни, а предназначаются исключительно для расшатывания психологического состояния.

"Сохраняйте спокойствие, не ведитесь на провокации врага", – добавили в Госспецсвязи.

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