Окупанти почали інформаційну атаку на жителів України. Здебільшого на жителів похилого віку. Ці телефонні дзвінки необхідні, аби поширити панічну атаку.

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"Просимо не брати слухавку від невідомих вам контактів, особливо, якщо вони часто повторюються та відображаються з різних географічних точок", – зазначили у Держспецзв’язку.

Там закликають людей ігнорувати такий інформаційний тероризм. Крім того, важливо пояснити близьким, що погрози та дезінформація не несуть загрози життю, а призначаються винятково для розхитування психологічного стану.

"Зберігайте спокій, не ведіться на провокації ворога", – додали у Держспецзв’язку.

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