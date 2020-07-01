Минувшие сутки на Донбассе прошли крайне беспокойно. Вблизи Невельского, что в Ясиноватском районе, пророссийские боевики выпустили 18 мин запрещенного калибра. Двое украинских военных из рядов ВСУ получили ранения.

За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное вооружение. Об этом говорится в суточной сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

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Где стреляли оккупанты

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи населенного пункта Невельское агрессор применил минометы 120-го калибра, выпустив 18 мин;

возле Водяного и Авдеевки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра захватчики использовали на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцевому;

враждебную провокацию со станковых противотанковых гранатометов зафиксировано рядом с Хутором Вольный.

За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное.

Потери оккупантов

Коварные действия агрессора без ответа не остались – украинские подразделения решительно подавили активность противника.

По данным разведки 30 июня военные ООС ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.

С начала этого периода вооруженные формирования РФ активности не проявляли.