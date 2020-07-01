Минула доба на Донбасі пройшла вкрай неспокійно. Поблизу Невельського, що в Ясинуватському районі, проросійські бойовики випустили 18 мін забороненого калібру. Двоє українських військових з лав ЗСУ отримали поранення.

За минулу добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене озброєння. Про це йдеться у добовому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.

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Де стріляли окупанти В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу населеного пункту Невельське агресор застосував міномети 120-го калібру, випустивши 18 мін;

біля Водяного та Авдіївки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Пісків противник задіяв ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру загарбники використали на підступах до Новотошківського, Новозванівки, Луганського та Зайцевого;

ворожу провокацію зі станкових протитанкових гранатометів зафіксовано поруч Хутора Вільний. За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення. Їх оперативно доправили до шпиталю та надали належну допомогу. Стан здоров’я постраждалих воїнів задовільний. Втрати окупантів Підступні дії агресора без відповіді не залишилися – українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, 30 червня військові ООС поранили трьох загарбників. За уточненими даними розвідників, в період з 24 до 26 червня у противника було ще двоє загиблих. Від початку цієї доби збройні формування РФ активності не проявляли.