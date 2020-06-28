Пророссийские боевики продолжают цинично обстреливать украинские позиции на Донбассе. Так, за минувшие сутки, 27 июня, они аж 12 раз нарушали режим прекращения огня. Стреляли захватчики из разных видов вооружения, в том числе, и из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.

Де стріляв ворог Поблизу Верхньоторецького та Широкиного, а також двічі неподалік Водяного – противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, передають у штабі ООС. Важливо На Донбасі Україна зазнала втрати, ще двох воїнів ОС поранено: відоме ім'я загиблого По оборонцях Авдіївки ворог застосував артилерійські системи калібру 122 міліметри, 120-ти міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

ворог застосував артилерійські системи калібру 122 міліметри, 120-ти міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети. Пізніше, агресор активізував свої вогневі дії по українських захисниках Гранітного . При цьому окупанти використали міномети 82-го калібру та ПТРК.

. При цьому окупанти використали міномети 82-го калібру та ПТРК. Не було тиші і біля Мар’їнки . Тут ворог неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

. Тут ворог неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Світлодарська агресор використав станкові протитанкові гранатомети, а по українських воїнах у Кримському випустив міни 120-го калібру.

агресор використав станкові протитанкові гранатомети, а по українських воїнах у випустив міни 120-го калібру. По оборонцях Оріхового окупанти використали станкові протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

окупанти використали станкові протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також обстріли з автоматичних станкових гранатометів зафіксовано на підступах до населеного пункту Новотошківське. Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілів. Що відомо про загиблого і постраждалих На жаль, минулої доби Україна втратила одного мужнього воїна, ще троє військовослужбовців отримали поранення. Пам'ятаємо На Донбасі у 2020 році загинули 57 військових: поіменний список Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь з 82 міліметрових мінометів по українських позиціях поблизу населеного пункту Миронівський.

Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал