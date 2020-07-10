Пророссийские боевики за минувшие сутки, 9 июля, 7 раз обстреливали позиции украинских военных на оккупированном Донбассе. При этом они использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение – артиллерийские системы калибра 112 миллиметра, 82-х миллиметровые минометы, противотанковые ракетные комплексы, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Где стреляли Смотрите также ВСУ постоянно наготове не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю – Наев Возле Новолуганского – там оккупанты открывали огонь 5 раз, передает пресс-служба ООС. Сперва оккупанты применили минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а впоследствии – артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения, а также стрелковое оружие.

На подступах к Причепиловке – противник стрелял из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки – враг стрелял из автоматических станковых гранатометов. К счастью, потерь с украинской стороны нет. Что известно об отпоре со стороны ВСУ Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, 9 июля наши защитники ранили двух захватчиков. Что известно о ситуации за текущие сутки От начала текущих суток пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров у Причепиловки.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Карта оккупированных территорий / 24 канал