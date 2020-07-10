Проросійські бойовики за минулу добу, 9 липня, 7 разів обстрілювали позиції українських військових на окупованому Донбасі. При цьому вони використовували заборонене мінськими угодами озброєння – артилерійські системи калібру 112 міліметри, 82-х міліметрові міномети, протитанкові ракетні комплекси, а також гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Де стріляли Дивіться також ЗСУ постійно напоготові не дати ступити ворожому чоботу на українську землю, – Наєв Біля Новолуганського – там окупанти відкривали вогонь 5 разів, передає пресслужба ООС. Спершу окупанти застосували міномети 82-го калібру та протитанковий ракетний комплекс, а згодом – артилерійські системи калібру 122 міліметри, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування, а також стрілецьку зброю.

– там окупанти відкривали вогонь 5 разів, передає пресслужба ООС. Спершу окупанти застосували міномети 82-го калібру та протитанковий ракетний комплекс, а згодом – артилерійські системи калібру 122 міліметри, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування, а також стрілецьку зброю. На підступах до Причепилівки – противник стріляв із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

– противник стріляв із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар’їнки – ворог стріляв із автоматичних станкових гранатометів. На щастя, втрат з боку української сторони нема. Що відомо про відсіч з боку ЗСУ Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій. За даними розвідки, 9 липня наші оборонці поранили двох загарбників. Що відомо про ситуацію за поточну добу Від початку поточної доби проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів біля Причепилівки.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Карта окупованих територій / 24 канал