Окупанти накрили вогнем українські позиції і отримали грізну відповідь: що відомо про їх втрати
Проросійські бойовики за минулу добу, 9 липня, 7 разів обстрілювали позиції українських військових на окупованому Донбасі. При цьому вони використовували заборонене мінськими угодами озброєння – артилерійські системи калібру 112 міліметри, 82-х міліметрові міномети, протитанкові ракетні комплекси, а також гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.
Де стріляли
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- Біля Новолуганського – там окупанти відкривали вогонь 5 разів, передає пресслужба ООС. Спершу окупанти застосували міномети 82-го калібру та протитанковий ракетний комплекс, а згодом – артилерійські системи калібру 122 міліметри, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування, а також стрілецьку зброю.
- На підступах до Причепилівки – противник стріляв із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Неподалік Мар’їнки – ворог стріляв із автоматичних станкових гранатометів.
На щастя, втрат з боку української сторони нема.
Що відомо про відсіч з боку ЗСУ
Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій.
За даними розвідки, 9 липня наші оборонці поранили двох загарбників.
Що відомо про ситуацію за поточну добу
- Від початку поточної доби проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню.
- Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів біля Причепилівки.
- За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед наших захисників немає.