Это произошло примерно в 20:40 и под завалами могут быть мирные жители с детьми. В поселок в 12 км от Слобожанского немедленно выехали спасатели.

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"Дом сложился сам на себя"

Об этом журналистам подробнее рассказал местный сельский голова Дмитрий Дихтяр. По его словам было примерно 6 прилетов и все на территории населенного пункта.

Один дом разрушен полностью, это двухэтажный частный дом. Судя по всему, попадание было практически под дом, и он сложился сам на себя. Одного человека достали, он жив,

– рассказал сельский голова.

Он добавил, что под завалами еще могут быть 3 человека. Однако пока там ничего не слышно. Подробную информацию смогут предоставить только, когда приедут спасатели. Это Дихтяр объяснил тем, что завалы невозможно разобрать самостоятельно.

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