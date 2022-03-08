Це сталося приблизно об 20:40 та під завалами можуть бути мирні жителі з дітьми. До селища за 12 км від Слобожанського негайно виїхали рятувальники.

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"Дім склався сам на себе"

Про це журналістам детальніше розповів місцевий сільський голова Дмитро Діхтяр. За його словами було приблизно 6 прильотів і всі на території населеного пункту.

Один будинок зруйновано повністю, це двоповерховий приватний будинок. Судячи з усього, попадання було практично під дім, і він склався сам на себе. Одну людину дістали, вона жива,

– розповів сільський голова.

Він додав, що під завалами ще можуть бути 3 особи. Проте наразі там нічого не чути. Детальну інформацію зможуть надати лише, коли приїдуть рятувальники. Це Діхтяр пояснив тим, що завали неможливо розібрати самотужки.

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