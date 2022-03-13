Оккупанты нанесли авиаудар по школе в Николаевской области

Соответствующую информацию обнародовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Это случилось 13 марта – на 18-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Орки на Николаевщине нанесли удары по школе

Орки авиаударом по школе! Каким нужно быть безнравственным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!

– сказал Ким.

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