Оккупанты нанесли авиаудар по школе в Николаевской области
13 марта 2022 , 17:00Читати новину українською
Оккупанты нанесли авиаудар по школе в Николаевской области
Соответствующую информацию обнародовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Это случилось 13 марта – на 18-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Орки авиаударом по школе! Каким нужно быть безнравственным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!
– сказал Ким.
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