Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

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Больше деталей пока неизвестно. На место выехали спасатели.

Сообщение об авиаударе по Дачному от Сергея Братчука:

Добавим, что утром 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по военной части в селе Лощиновка возле Измаила Одесской области. Эту информацию сообщил Андрей Абрамченко, городской глава Измаила.

А 28 февраля враг также хотел нарушить воздушное пространство Одессы. Однако, к счастью, ничего не вышло. Помешала система противовоздушной обороны.

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