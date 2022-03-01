По це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.

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Більше деталей наразі невідомо. На місце виїхали рятувальники.

Повідомлення про авіаудар по Дачному від Сергія Братчука:



Додамо, що зранку 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по військовій частині у селі Лощинівка поблизу Ізмаїла на Одещині. Цю інформацію повідомив Андрій Абрамченко – міський голова Ізмаїла.

А 28 лютого ворог також хотів порушили повітряний простір Одеси. Однак, на щастя, нічого не вийшло. Перешкодила система протиповітряної оборони.

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