Оккупанты нанесли авиаудар в районе железнодорожного вокзала в Киеве: что говорят в Укрзализныце

В Укрзализныце подтвердили, что российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

По их данным, снаряд ударил вблизи отеля Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

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Информация о пострадавших уточняется. В то же время движение поездов продолжается.

Очевидцы сообщают, что мощный взрыв в Киеве произошел около 20:50. От удара тряслись окна, и включилась сигнализация на авто. Позже советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что что-то прилетело в районе подземного перехода у железнодорожного вокзала. Вероятно, это был ракетный удар.

Добавим, что в результате удара орков по Центральному вокзалу Киева серьезные повреждения получила большая теплотрасса.

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