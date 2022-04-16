Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Александрии, – мэр

Россияне 15 апреля нанесли ракетный удар по аэропорту города Александрия на Кировоградщине. Там уже работают экстренные службы.

Об этом сообщил мэр города Сергей Кузьменко. Ракета поразила аэродром в половине 10 часов вечера, однако сразу сообщать о месте попадания запрещено.

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Назвали точное время удара

Ракета россиян ударила по аэропорту в 22:26. Туда немедленно направили сотрудников ГСЧС, которые начали проводить аварийно-спасательные работы.

Враг нанес удар по инфраструктуре аэродрома. Однако пока неизвестно, какие именно там повреждения. Также не сообщили, есть ли пострадавшие.

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